Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
29 декабря 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Осторожно гололед

ИА "Метеоновости" / 13:02 Пятница, 29 декабря

  На территории России в зимние месяцы практически на всей территории могут наблюдаться гололедно-изморозевые отложения. Суть гололеда состоит в том, что жидкие осадки, выпадая из теплой воздушной массы, попадают на поверхность земли или предметов, температура которых составляет 0 градусов или немного ниже 0 градусов (до -5). Зернистая изморозь образуется обычно в туманную, преимущественно ветреную погоду, при более низких температурах, от -3 до -8 градусов. Кристаллическая изморозь образуется еще при более низких температурах, от -11 до -25 градусов.

Комплекс перечисленных выше явлений отмечался в минувшие сутки в Мурманской области. Диаметр гололедно-изморозевых отложений составил местами 33 мм.

Опасность гололедно-изморозевых явлений связана с отложением гололеда и изморози на проводах, несущих конструкциях, столбах, опорах, контактной сети железных дорог. Особенно яростным бичом гололед и изморозь становятся для дорожных служб, аэропортов и энергетиков.

В минувшие сутки эти явления и сильного ущерба хозяйству Мурманской области не принес. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
18:00
местное
+4
Сб.
30 дек.
+1
Вс.
31 дек.
+1
Пн.
1 янв.
+1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Кимберли		 -45
Верхоянск

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Амбала

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100