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Осторожно гололед



ИА "Метеоновости" / 13:02 Пятница, 29 декабря



На территории России в зимние месяцы практически на всей территории могут наблюдаться гололедно-изморозевые отложения. Суть гололеда состоит в том, что жидкие осадки, выпадая из теплой воздушной массы, попадают на поверхность земли или предметов, температура которых составляет 0 градусов или немного ниже 0 градусов (до -5). Зернистая изморозь образуется обычно в туманную, преимущественно ветреную погоду, при более низких температурах, от -3 до -8 градусов. Кристаллическая изморозь образуется еще при более низких температурах, от -11 до -25 градусов.



Комплекс перечисленных выше явлений отмечался в минувшие сутки в Мурманской области. Диаметр гололедно-изморозевых отложений составил местами 33 мм.



Опасность гололедно-изморозевых явлений связана с отложением гололеда и изморози на проводах, несущих конструкциях, столбах, опорах, контактной сети железных дорог. Особенно яростным бичом гололед и изморозь становятся для дорожных служб, аэропортов и энергетиков.



В минувшие сутки эти явления и сильного ущерба хозяйству Мурманской области не принес. / meteonovosti.ru /



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