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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:34 Пятница, 29 декабря



В 12 часов в Москве облачная погода, местами морось, дымки. Температура воздуха в административных округах: Центральном +2,4..+3,1 градуса, Северном +2,5..+2,9 градуса, Северо-восточном +1,6..+2,8 градуса, Восточном +1,7..+2,7 градуса, Юго-восточном +1,8..+2,8 градуса, Южном +1,9..+3,0 градуса, Юго-западном +1,8..+2,7 градуса, Западном +1,8..+3,0 градуса, Северо-западном +2,0..+2,8 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха +2,2 градуса, на территории Новой Москвы местами: слабая морось, туман с видимостью до 200 метров. Температура воздуха +1,4..+2,7 градуса / meteonovosti.ru /



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