

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Предварительные итоги декабря



ИА "Метеоновости" / 12:23 Пятница, 29 декабря



До завершения декабря осталось совсем немного, но уже можно констатировать, что на всей территории России декабрь 2017 года по температуре воздуха стал самым теплым за весь период метеонаблюдений. На европейской территории средняя за истекшие дни температура превысила многолетние значения в южной половине на 2-6, а в северной половине (за исключением крайнего северо-запада) на 6-8 градусов.



За Уралом самые большие по величине температурные аномалии сформировались в северных районах. Редким теплом отличились автономные округа Западной Сибири, где температура воздуха превысила норму на 9-10 градусов. Еще один район с большими положительными температурными аномалиями сформировался на арктическом побережье Якутии и Чукотского автономного округа. Здесь за истекшие дни декабря также было теплее обычного на 9-10 градусов.



Холодная погода преобладала лишь в южных районах Якутии, Хабаровском и Приморском краях. Средняя температура не дотянула до нормы 2-4 градуса.



И лишь в Камчатском крае декабрьская погода уложилась в рамки климатической нормы. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



