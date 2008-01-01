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Сибирские просторы засыпает снегом



ИА "Метеоновости" / 12:01 Пятница, 29 декабря



Южные районы Сибири в текущие дни облюбовали циклоны. Они несут теплую, влажную и ветреную погоду. На пути очередного вихря в минувшие сутки оказалась Новосибирская область. Снег шел здесь почти не прекращаясь и за сутки выпало 7-9 мм. На метеостанции Огурцово, расположенной на юго-западе Новосибирска, выпало 7 мм, что стало новым суточным рекордом. Предыдущий рекорд в 5.1 мм удерживался с 2000 года. Высота снежного покрова в Новосибирской области подросла до 41 см. Теплый атмосферный фронт, связанный с циклоном, протянулся через юго-восточные районы Сибири и в Иркутской области проявил себя сильным снегом. Выпало до 15 мм осадков, при ветре до 20 м/с бушевала метель.



В субботу сибирский циклон переместится на центральные районы Красноярского края, увлекая за собой и ненастную погоду. В южных районах Восточной Сибири ожидается снег от небольшого до умеренного и порывистый ветер. / meteonovosti.ru /



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