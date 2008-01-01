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Москва в преддверии рекордов



ИА "Метеоновости" / 11:34 Пятница, 29 декабря



погода поразила москвичей редким теплом. В течение всего месяца среднесуточная температура воздуха превышала норму. В отдельные дни положительная аномалия составляла 10-11 градусов. Декабрьская погода отстает от календаря почти на два месяца. И по состоянию на сегодняшний день Москва уже вошла в пятерку самых теплых декабрей за всю историю метеорологических наблюдений с 1879 года.



Аномально теплыми оказались и минувшие сутки,28 декабря. Температура воздуха превысила средние многолетние значения почти на 9 градусов. Из прошедших дней декабря в 21 случае температура в дневные часы была положительная, а 17 декабря она повысилась до +8.2 градусов, установив тем самым новый суточный рекорд.



Редкому теплу погода в столичном регионе обязана Атлантике. С завидным постоянством она поставляет не только в центр России, но и на всю территорию Европейской России, Урала и Западной Сибири относительно теплый океанический воздух. Перемещаясь по северным морям циклоны становятся прочным заслоном на пути арктического воздуха. И, анализируя синоптическую ситуацию, до завершения года они холодный воздух на Русскую равнину не пропустят. 2017 год по температуре воздуха на всей территории России стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений.



Вот и 29 декабря температура воздуха в Москве неуклонно приближается к рекорду. За последний час на опорной метеостанции города, ВДНХ, она уже повысилась до +1.9 градусов и до конца дня продолжит повышаться, а самой высокой 29 декабря она была в 1975 и 1998 годах и составила +3.6 градусов. И в ночь на 30 декабря в Москве ожидается рекордно высокая температура. / meteonovosti.ru /



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