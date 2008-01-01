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На Дальнем Востоке - штормовая погода.



ИА "Метеоновости" / 10:24 Пятница, 29 декабря



В минувшие сутки активный циклон кружил над Охотским морем. Он стал виновником неблагоприятной погоды на всей территории, прилегающей к акватории моря. На юге Камчатского края шли очень сильные осадки в виде дождя и снега, выпало до 71 мм при месячной норме 86 мм. При этом порывы ветра достигали 34 м/с. Сильные осадки, также в виде дождя и снега, отмечались в Хабаровском крае. На острове Большой Шантар декабрьская копилка пополнилась на 25 мм. Сильные ветра задували в Магаданской области, при ветре до 32 м/с мела метель. В Приморском крае порывы ветра достигали 28 м/с, на Курилах 21 м/с.



Сегодня штормовая погода на востоке страны сохранится. В Хабаровском крае - снег, метель, порывы ветра до 18 м/с, на побережье Татарского пролива 20-25 м/с. На юго-восточном побережье Камчатского края при ветре 22-27 м/с завьюжит метель.



В последующие дни циклон начнет смещаться на просторы Берингова моря. На материковой части Дальнего Востока осадки станут менее интенсивными, стихнет и ветер. / meteonovosti.ru /



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