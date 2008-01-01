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В Приморье в Новый Год погода штормовая!



ИА "Метеоновости" / 09:37 Пятница, 29 декабря



Волновой циклон 31 декабря выйдет на Японское море. И на юге российского Дальнего Востока он будет вести себя очень активно. В синоптической литературе для нашей территории такие циклоны называются южными, и как все южные циклоны зимой, он принесет существенное ухудшение погоды.



Циклон почерпнет энергии над Японским морем и станет причиной обильных осадков и снегопадов, гололедных явлений, снежных заносов и сильных ветров в Приморском крае. Особенно сильно погода испортится в канун Нового Года на юге края. / meteonovosti.ru /



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