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Новости погоды
В Приморье в Новый Год погода штормовая!
ИА "Метеоновости" / 09:37 Пятница, 29 декабря
Волновой циклон 31 декабря выйдет на Японское море. И на юге российского Дальнего Востока он будет вести себя очень активно. В синоптической литературе для нашей территории такие циклоны называются южными, и как все южные циклоны зимой, он принесет существенное ухудшение погоды.
Циклон почерпнет энергии над Японским морем и станет причиной обильных осадков и снегопадов, гололедных явлений, снежных заносов и сильных ветров в Приморском крае. Особенно сильно погода испортится в канун Нового Года на юге края. / meteonovosti.ru /
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