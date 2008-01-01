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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:11 Пятница, 29 декабря



Предстоящим днём столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. Ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие осадки. Температура воздуха в Москве 1..3, по области 0..+5 градусов. Ветер южного направления 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 750 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 80%.



В Москве и в области атмосферное давление повысится. Но погода очень теплая. Температура воздуха ожидается более чем на 7 градусов выше климатической нормы. При резких скачках атмосферного давления неважно будут чувствовать себя метеозависимые люди с патологиями сердца и сосудов, в первую очередь это касается гипертоников, гипотоников и лиц с вегето-сосудистой дистонией, а также людей, перенесших сосудистые катастрофы. Из-за высокой влажности воздуха обострением хронических заболеваний могут отреагировать лица с больными суставами и страдающие различными бронхо-легочными недугами. / meteonovosti.ru /



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