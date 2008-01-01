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Погода в Москве вечером



ИА "Метеоновости" / 15:28 Четверг, 28 декабря



Столичной регион окажется между атлантическими циклонами. При сплошной облачности погода без существенных осадков. Температура воздуха в Москве -1..+1, по области -1..+2 градуса. Ветер южный, 3-8 м/с. / meteonovosti.ru /



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