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Новости погоды

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Погода в Москве вечером

ИА "Метеоновости" / 15:28 Четверг, 28 декабря

  Столичной регион окажется между атлантическими циклонами. При сплошной облачности погода без существенных осадков. Температура воздуха в Москве -1..+1, по области -1..+2 градуса. Ветер южный, 3-8 м/с. / meteonovosti.ru /
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Кумаси		 -45
Екючю

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Анатапур

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