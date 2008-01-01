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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:17 Четверг, 28 декабря

  В 15 часов в Москве облачная погода, местами слабая морось. Температура воздуха в административных округах: Центральном +1,1..+2,3 градуса, Северном +0,5..+1,8 градуса, Северо-восточном +0,7..+2,1 градуса, Восточном +1,0..+1,6 градуса, Юго-восточном +0,8..+1,5 градуса, Южном +0,4..+1,8 градуса, Юго-западном +0,2..+1,4 градуса, Западном +0,2..+1,3 градуса, Северо-западном +0,9..+1,5 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха +0,5..+0,6 градуса, на территории Новой Москвы местами слабая морось, температура воздуха 0..+0,7 градуса. / meteonovosti.ru /
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Екючю

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Анатапур

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