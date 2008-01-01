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На Камчатке стихия не отступает



ИА "Метеоновости" / 13:41 Четверг, 28 декабря



Циклон начинает постепенно отходить с Охотского моря в Тихий океан, но ветры и снегопады пока не оставят в покое Камчатский полуостров. Все дело в том, что громадные перепады атмосферного давления между холодным антициклоном, что обосновался на северо-востоке Якутии и на Чукотке и очень глубоким охотоморским циклоном сохранятся. А в самом циклоне целая паутина атмосферных фронтов, которые будут дотягиваться до полуострова и вызывать снегопады и метели на Камчатке.



В прошедшие сутки в Камчатском крае продолжались сильные осадки в виде снега и мокрого снега, местами с дождем (выпало до 21 мм осадков), местами отложения мокрого снега достигали диаметра 14 мм. Метели поднимал ветер, разгоняясь на юго-востоке полуострова до 28-32 м/с.



В предстоящие сутки на юге полуострова снегопады и метели продолжатся, местами сильный снег при ветре до 25-30 м/с, ожидается налипание мокрого снега на провода и деревья. Ветер силой до 15-20 м/с и метели будут отмечаться и в северной половине Камчатского края. / meteonovosti.ru /



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