Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
28 декабря 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Камчатке стихия не отступает

ИА "Метеоновости" / 13:41 Четверг, 28 декабря

  Циклон начинает постепенно отходить с Охотского моря в Тихий океан, но ветры и снегопады пока не оставят в покое Камчатский полуостров. Все дело в том, что громадные перепады атмосферного давления между холодным антициклоном, что обосновался на северо-востоке Якутии и на Чукотке и очень глубоким охотоморским циклоном сохранятся. А в самом циклоне целая паутина атмосферных фронтов, которые будут дотягиваться до полуострова и вызывать снегопады и метели на Камчатке.

В прошедшие сутки в Камчатском крае продолжались сильные осадки в виде снега и мокрого снега, местами с дождем (выпало до 21 мм осадков), местами отложения мокрого снега достигали диаметра 14 мм. Метели поднимал ветер, разгоняясь на юго-востоке полуострова до 28-32 м/с.

В предстоящие сутки на юге полуострова снегопады и метели продолжатся, местами сильный снег при ветре до 25-30 м/с, ожидается налипание мокрого снега на провода и деревья. Ветер силой до 15-20 м/с и метели будут отмечаться и в северной половине Камчатского края. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
18:00
местное
+1
Пт.
29 дек.
+2
Сб.
30 дек.
+1
Вс.
31 дек.
+1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Кумаси		 -45
Екючю

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Анатапур

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100