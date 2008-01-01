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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:44 Четверг, 28 декабря



В 12 часов в Москве облачная погода, местами слабый дождь, морось. Температура воздуха в административных округах: Центральном +1,2..+2,3 градуса, Северном +0,7..+1,8 градуса, Северо-восточном +0,8..+2,2 градуса, Восточном +1,1..+1,9 градуса, Юго-восточном +0,8..+1,9 градуса, Южном +0,6..+2,0 градуса, Юго-западном +0,4..+1,7 градуса, Западном +0,4..+1,4 градуса, Северо-западном +0,8..+1,6 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха +0,8 градуса, на территории Новой Москвы местами слабая морось, температура воздуха 0..+0,7 градуса. / meteonovosti.ru /



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