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Не останется ли Москва на Новый Год без снега?



ИА "Метеоновости" / 12:03 Четверг, 28 декабря



Если это произойдет, то это будет единственный случай за последние 40 лет!



В этом году при очень теплой для декабря погоде снежный покров в столичной области то формируется, то исчезает почти полностью. В начале декабря на западе Московской области высота снега достигала 20 см, а к 18 декабря снег сошел. Вновь выпало много снега 19 декабря, высота снежного покрова в Москве достигла местами 10-11 см.



Но рекордное тепло последней декады года грозит оставить жителей столицы на Новый Год совсем без снега. Утром 28 декабря на станции ВДНХ от снежного покрова осталось всего 5 см, в МГУ 1 см, на Балчуге снег сошел полностью. А впереди еще 3 дня с положительной средней суточной температурой и осадками. Все это приведет к таянию оставшегося снега.



Даже в самом теплом декабре 2006 года, когда снежный покров образовался только 19 декабря, под Новый Год снег был, до 6 см. Но с 3 по 23 января 2007 года, когда температура воздуха в столице была выше нормы на 10-15 градусов, Москва вновь лишилась снега. / meteonovosti.ru /



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