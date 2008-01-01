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В центре России время туманов и рекордов температуры



ИА "Метеоновости" / 11:54 Четверг, 28 декабря



К сожалению, зима и уходящий декабрь пока не радуют жителей центральных областей ЕТР белым пушистым снегом и солнцем. Про даже слабые морозы в преддверии Нового Года синоптики говорят с осторожным оптимизмом.



Атлантическое тепло, туманы с дождями и моросью успешно расправляются с остатками снега. В крупных городах в центре России его практически не осталось. Опять на газонах и в парках показалась зеленая трава!



В ближайшие дни воздушные потоки в тропосфере над большей частью территории ЕТР еще сильнее развернутся на южные направления, теплый и влажный воздух начнет поступать уже и со Средиземного и Черного морей. В центре Европейкой России потеплеет еще на пару градусов. И продолжится россыпь предновогодних рекордов температуры.



В минувшие сутки положительная аномалия среднесуточной температуры от Санкт-Петербурга и Ярославля до Воронежа и Ростова-на-Дону составила 8 градусов и более. В Твери был зафиксирован новый максимальный экстремум, теперь для 27 декабря он имеет значение +3,6 градуса, прежний максимум +2,8 градуса продержался ровно 20 лет.



В центральных и западных областях ЕТР в минувшие сутки отмечались густые туманы с видимостью менее 500 м. В Брянской, Курской, Смоленской областях местами видимость ухудшалась до 200 м. Причем эти туманы не зависят от времени суток и образуются в любое время, они называются адвективными и связаны с перемещением теплого и влажного воздуха над более холодной подстилающей поверхностью.



Сегодня туманы продолжают стелится в средней полосе ЕТР. В Ярославской Липецкой, Рязанской, Тамбовской, Курской, Белгородской областях видимость местами ухудшается до 200 м и менее. Теплая, сырая, пасмурная погода с моросью и туманами ожидается и 29 декабря. Местами температура на юге Центрального района и в Черноземье повысится до +6..+8 градусов. / meteonovosti.ru /



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