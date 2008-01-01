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Новости погоды
О погоде в Москве под Новый Год
ИА "Метеоновости" / 11:39 Четверг, 28 декабря
Новый Год для жителей средней полосы России - это морозы, снег и даже метели. Но в последние годы со снегом и морозами все чаще бывают проблемы. Примерно 1 раз в 20 лет москвичи шагают на встречу Нового года по лужам. Именно такой сценарий готовит нам погода и в этом году.
30 и 31 декабря погоду в столичном регионе будет формировать теплый сектор циклона с центром над Северным морем. Из сплошной слоистой облачности время от времени станут приниматься осадки, температура воздуха в течение последних 2 дней года останется положительной, в Москве до 2..3 градусов тепла. Это выше нормы на 8-9 градусов.
Днем 31 декабря в Москве дождь сменится мокрым снегом, есть шанс, что в последние часы уходящего года температура понизится до небольших, но отрицательных значений.
Лужи прихватит мороз, что потребует особой осторожности от любителей новогодних прогулок. / meteonovosti.ru /
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