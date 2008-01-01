

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в Москве под Новый Год



ИА "Метеоновости" / 11:39 Четверг, 28 декабря



погода и в этом году.



30 и 31 декабря погоду в столичном регионе будет формировать теплый сектор циклона с центром над Северным морем. Из сплошной слоистой облачности время от времени станут приниматься осадки, температура воздуха в течение последних 2 дней года останется положительной, в Москве до 2..3 градусов тепла. Это выше нормы на 8-9 градусов.



Днем 31 декабря в Москве дождь сменится мокрым снегом, есть шанс, что в последние часы уходящего года температура понизится до небольших, но отрицательных значений.



Лужи прихватит мороз, что потребует особой осторожности от любителей новогодних прогулок. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



