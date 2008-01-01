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Лондон засыпало снегом



ИА "Метеоновости" / 11:18 Четверг, 28 декабря



Атлантические циклоны периодически нарушают естественное течение зимы на Европейском континенте. На запад Европы они в своих тыловых частях приносят похолодание и снегопады, а на Европейской территории России устанавливают режим "еврозимы" с пасмурной теплой бесснежной погодой.



В среду, 27 декабря, Англия оказалась во власти активных фронтов циклона с центром над Северным морем. Ветер северной четверти в порывах усиливался до 17-20 м/с, на мысах до 30 м/с. Осадки в виде мокрого снега выпали на значительной части территории страны.



В Лондоне за сутки выпало более 10 мм осадков в виде мокрого снега. Возникли проблемы на дорогах, были задержаны вылеты самолетов.



В четверг осадки пойдут на убыль, и станет прохладнее, сильные северные и северо-западные ветры будут продувать Британские острова. Но уже в субботу начнутся дожди, и потеплеет градусов до 8..13. Новый год жители Англии встретят с дождем. / meteonovosti.ru /



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