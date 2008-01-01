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В Мурманск в выходные потеплеет



ИА "Метеоновости" / 10:29 Четверг, 28 декабря



Морозная погода с температурой ниже климатической нормы держится на Кольском полуострове уже довольно продолжительное время. За полярным кругом еще не закончилась полярная ночь, но все-таки колебания температуры воздуха в суточном ходе отмечаются, между максимальной и минимальной - разница почти 10 градусов. В Мурманске максимальная температура в среду -9, а минимальная -18, в Кандалакше минимальная 25 градусов мороза, а максимальная минус 14.



В четверг эта разница сократится: в прибрежных районах в течение суток



-13..-18 градусов, в центральных самых холодных районах Мурманской области -23..-28 градусов.



В пятницу с юго-запада повеет теплом, начнутся снегопады с приближением теплого фронта. После ночного мороза в минус 20 на побережье и -30 градусов в глубине Кольского полуострова, днем температура повысится до -6..-11 градусов. В ночь на субботу те же -6..-11, а днем до -3..+2 градусов, как в центре, так и на побережье Мурманской области. Теплее нормы в Мурманской области будет и в последнее воскресенье уходящего года, на побережье местами оттепели. / meteonovosti.ru /



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