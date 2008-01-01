Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
28 декабря 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:27 Четверг, 28 декабря

  Предстоящим днём погода в Московском регионе изменится мало. При облачном небе местами пройдут небольшие осадки. Суточный ход (от ночи ко дню) изменится мало: днем температура воздуха по области будет в пределах от -1 до +2 градусов, в столице от 0 до +2. Среднесуточная температура воздуха на 6-8 градусов превысит климатическую норму. Ветер юго-западного направления 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха около 80%. Атмосферное давление подрастет и в середине дня составит 746 мм рт. ст., что близко к нормальному.

Таким образом, сохранится гипоксический тип погоды. Содержание кислорода ниже привычных значений, что является нагрузочным фактором и может привести к обострению и развитию симптомов недомогания у метеозависимых людей с хронической кислородной недостаточностью. Это ишемическая болезнь сердца, нарушение сердечного ритма, заболевание легких и опорно-двигательного аппарата. Неустойчивый геомагнитный фон также внесет свою лепту, особенно у лиц с симптомами хронической усталости, переутомлением, с различными тревожно депрессивными проявлениями. Могут отмечаться признаки общего недомогания: снижение работоспособности, нарушение сна, как у больных, так и вполне здоровых людей. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
18:00
местное
+1
Пт.
29 дек.
+2
Сб.
30 дек.
+1
Вс.
31 дек.
+1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Кумаси		 -45
Екючю

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Анатапур

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100