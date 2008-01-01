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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:27 Четверг, 28 декабря



Предстоящим днём погода в Московском регионе изменится мало. При облачном небе местами пройдут небольшие осадки. Суточный ход (от ночи ко дню) изменится мало: днем температура воздуха по области будет в пределах от -1 до +2 градусов, в столице от 0 до +2. Среднесуточная температура воздуха на 6-8 градусов превысит климатическую норму. Ветер юго-западного направления 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха около 80%. Атмосферное давление подрастет и в середине дня составит 746 мм рт. ст., что близко к нормальному.



Таким образом, сохранится гипоксический тип погоды. Содержание кислорода ниже привычных значений, что является нагрузочным фактором и может привести к обострению и развитию симптомов недомогания у метеозависимых людей с хронической кислородной недостаточностью. Это ишемическая болезнь сердца, нарушение сердечного ритма, заболевание легких и опорно-двигательного аппарата. Неустойчивый геомагнитный фон также внесет свою лепту, особенно у лиц с симптомами хронической усталости, переутомлением, с различными тревожно депрессивными проявлениями. Могут отмечаться признаки общего недомогания: снижение работоспособности, нарушение сна, как у больных, так и вполне здоровых людей. / meteonovosti.ru /



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