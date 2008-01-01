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Погода в Москве вечером



ИА "Метеоновости" / 15:46 Среда, 27 декабря



Погоду в столичном регионе будет формировать теплый сектор циклона с центром над Скандинавией. При сплошной облачности существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве +1..+3, по области 0..+3 градуса. Ветер юго-западный 3-8 м/с. / meteonovosti.ru /



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