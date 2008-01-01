Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:32 Среда, 27 декабря
В 15 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +2,7..+3,5 градуса, Северном +2,0..+3,0 градуса, Северо-восточном +1,8..+3,2 градуса, Восточном +2,6..+3,0 градусов, Юго-восточном +2,3..+3,2 градуса, Южном +2,1..+3,3 градуса, Юго-западном +1,8..+3,1 градуса, Западном +1,9..+2,7 градуса, Северо-западном +1,9..+2,8 градуса.
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В Зеленограде без осадков, температура воздуха +2,0 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, местами дымки, температура воздуха +1,3..+2, 0 градуса. / meteonovosti.ru /