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Новости погоды

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Снежный покров в Москве уменьшился

ИА "Метеоновости" / 13:45 Среда, 27 декабря

  Как ни старался циклон в содружестве с активным атмосферным фронтом засыпать в выходные дни столичные улицы, да еще и с помощью первого дня недели, результат в середине текущей недели оказался плачевным. Если в пятницу, 22 числа высота снега была 4 см, в субботу 5 см, в воскресенье 9 см, а в понедельник утром 10 см, то в среду осталось лишь 6 см. Критической для сохранения снежного оказалась высокая температура воздуха, во вторник в Москве едва не был побит температурный рекорд, не хватило лишь 0,2 градуса. Температура во второй половине вторника поднималась до +3,4 градуса, теплой оказалась и ночь со вторника на среду, показания термометра застыли между отметками +3..и +2 градуса, такой температура держится и всю первую половину дня. При таком температурном режиме высота снега будет и дальше снижаться. / meteonovosti.ru /
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