Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
27 декабря 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:52 Среда, 27 декабря

  В 12 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +2,7..+3,5 градуса, Северном +2,0..+3,0 градуса, Северо-восточном +1,7..+3,3 градуса, Восточном +2,4..+2,9 градусов, Юго-восточном +2,1..+3,0 градуса, Южном +2,1..+3,4 градуса, Юго-западном +1,9..+3,1 градуса, Западном +1,9..+2,9 градуса, Северо-западном +1,9..+2,8 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха +1,9 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, местами дымки, температура воздуха +1,5..+2,2 градуса. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+2
Чт.
28 дек.
+3
Пт.
29 дек.
+3
Сб.
30 дек.
+1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+36
Гарисса		 -47
Томмот

некомфортное место: Коацакоалькос
комфортное место: Самбалпур

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100