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Новости погоды

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Погода на новогодние каникулы в разных странах

ИА "Метеоновости" / 12:27 Среда, 27 декабря

  Приближается самое радостное время для любителей путешествий: Новогодние каникулы. Кто поедет за снегом, кто за южным солнцем.

Для любителей зимних забав в России самые подходящие условия на западе Сибири: высота снега здесь 15-25 см, температура воздуха в дневные часы около -10 градусов. Меньше повезет жителям Якутии, где морозы крепче обычного и в центре и на западе республики. Предпраздничные дни на восточном побережье России останутся тревожными в плане осадков и штормовых ветров.

На Урале в ближайшие дни осадков немного, температура с хорошим суточным ходом, по ночам до около -10..-14 градусов, а днем слабые морозы.

На Европейской территории России зима забыла о своих основных атрибутах, снега мало, пока он сохраняется в северной половине и на востоке Поволжья, температура воздуха сохранится выше нормы почти на 6 градусов.

В горах Краснодарского края раздолье для лыжников и горнолыжников, снег лежит и даже при слабо положительной температуре, до конца года условия погоды ожидаются спокойными.

В Западной Европе снег можно найти лишь в горах и на севере Скандинавии.

На любимых российскими туристами берегах Средиземного моря температура +10..+15, в Барселоне до +18. В восточном Средиземноморье вода пока теплая: 20..22 градуса. Спешите искупаться в уходящем году, потому что в первых числах 2018 года здесь станет заметно холоднее. / meteonovosti.ru /
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