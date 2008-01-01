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Новости погоды

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На северо-западе Якутии тепло и снежно

ИА "Метеоновости" / 11:46 Среда, 27 декабря

  На арктическом побережье Якутии температура воздуха выше климатической нормы на 4-8 градусов. Это объясняется затоком теплого воздуха с юго-западным ветром в передней части циклона, Температура в течение суток колеблется от -22 до -30 градусов. Такие морозы не характерны для арктического побережья, но все-таки они способны "выжать" влагу из более теплого воздуха поступающего с южных районов Сибири. Накануне местами здесь выпало до 20 мм осадков.

Влияние циклона сохранится, снег будет продолжаться, в основном небольшой, ветер с порывами до 22-27 м/с, температура ночью до -23..-25, днем -16,-21. / meteonovosti.ru /
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