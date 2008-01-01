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Аномальные морозы у берегов Байкала



ИА "Метеоновости" / 11:25 Среда, 27 декабря



На севере Иркутской области, на большей части территории Бурятии и Забайкальского края средняя температура ниже климатической нормы на 8-12 градусов. Самые крепкие морозы на севере Иркутской области, в Бодайбо и Киренске, -43 градуса.



На севере Бурятии, в Таксимо -45, да и днем здесь не выше -32, на станции Троицкий прииск -41, днем -31, но в Улан-Удэ умеренно морозно: -28, при рекорде -45,5 отмеченном в 1916 году.



В Забайкальском крае на станции Усть-Каренга -47, в Чаре и Урюпино -45.



В четверг, 28 декабря в этих регионах, после прихода волнового циклона из Монголии, т станет чуть теплее, ночью до -36,-41, в Бурятии до -33,-38 градусов, в Иркутской области -28,-33. / meteonovosti.ru /



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