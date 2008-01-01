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Дальневосточный циклон не отступает



ИА "Метеоновости" / 11:13 Среда, 27 декабря



Засыпавший снегами дальневосточные территории от Сахалина до Камчатки, циклон еще не один день будет диктовать условия погоды в этих районах. На Сахалине до 46 мм, на некоторых станциях были побиты прежние рекорды по осадкам: на станции Александровск Сахалинский 34,6 мм, прежний был 17,1 мм в 2008 году, в Поронайске 23,8 мм, прежний рекорд 13,0 в 2010 году. Но больше всего снега выпало в Петропавловске Камчатском: 75 мм. Из-за высокой температуры воздуха, около 0..+1 градуса, снег плотный, поэтому высота снежного покрова в краевом центре 74 см, хотя могла бы увеличиться до 95 см.



Ветер усиливался на берегах Охотского моря до 30-31 м/с, на побережье Японского до 35 м/с. Но самый сильный ветер, как и ожидалось, отмечался на юге Камчатского края, до 44 м/с.



Влияние этого циклона сказалось на погоде даже в ЕАО, где задувало со скоростью 21 м/с.



После выхода циклона на акваторию Охотского моря скорость смещения циклона замедлилась, он раскрутился до больших высот, и прослеживается до высоты 9-10 км. Из-за малоподвижности циклона, непогода сохранится: обильные осадки, ветер до 15-20 м/с, с дальнейшим усилением на Камчатке до 27 м/с. / meteonovosti.ru /



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