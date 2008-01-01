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Рекорд тепла в Москве не состоялся



ИА "Метеоновости" / 09:58 Среда, 27 декабря



По предварительным расчетам 26 декабря в столице мог не устоять рекорд температуры, что уже дважды случилось в 21 веке. На станции ВДНХ максимальная температура накануне была +3,4 градуса, что на 0,2 градуса ниже рекордов для этой даты, в 2011 и 2015 годах максимальная температура была +3,6 градуса.



Территория Москвы огромна, и на некоторых станциях максимальная температура дотягивала до 4,4 градусов, такие значения были зафиксированы в центре столицы, на Балчуге, но в официальный архив погоды вносятся данные опорной московской станции, ВДНХ, наиболее показательной. / meteonovosti.ru /



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