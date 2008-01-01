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Наши западные соседи к Новому году могут остаться без снега



ИА "Метеоновости" / 09:48 Среда, 27 декабря



Стремительно тает снег у наших западных соседней из-за господства аномального тепла. Накануне, 25 декабря рекордами максимальной температуры отметились некоторые города Белоруссии и Украины. В Бресте и Пинске температура повышалась до +9,1 градуса, тогда как предыдущие значения рекордов были соответственно 8,2 в 1980 году и 7,2 в 2014 году. В Житковичах прежний рекорд тепла 1980 года со значением 7,0 градуса превышен на 0,6 градуса. В Ровно столбик термометра добрался до отметки +8,0 градуса, до этого самая высокая температура в этот день была в 2014 году, +7,1 градуса. В Виннице температура оказалась немногим выше прежнего абсолютного максимума 2014 года, сейчас термометр показал +7,5 градуса. В Черновцах было еще теплее, +11,8 градуса, предыдущий рекорд наблюдался в 1980 году и равнялся ровно +11 градусам. А на юго-востоке Украины, в Одессе потеплело до 12,8 градуса, на полградуса превышено абсолютное значение тепла, которое принадлежало до сей поры 2014 году.



Естественно, что снежный покров, который сформировался на севере и востоке Украины и Белоруссии, стремительно тает. В Витебске снега осталось больше всего на территории Белоруссии, 15 см на утро 26 декабря. В Орше и Горках снега было до 10 см. В Минске уже были только следы снега. На востоке Украины снега еще меньше, всего 1-2 см. Сегодня от него может не остаться и следа. Только в Закарпатье снега местами нападало 5-10 см, хотя в основном его тоже немного. В Ужгороде всего 1 см. А в Яремче снега нет вовсе. В высокогорье Карпат снега много. В районе горы Пожежевская, что на высоте около 1800 метров над уровнем моря, снега нападало 55 см. / meteonovosti.ru /



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