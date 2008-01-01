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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:51 Среда, 27 декабря



Предстоящим днём погода в Московском регионе будет определяться тёплым сектором циклона.



По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 27 декабря сохранится облачная погода. Местами пройдут небольшие осадки. Суточный ход (от ночи ко дню) выражен не будет: днем температура воздуха по всей Московии составит 1..3 градуса. Среднесуточная температура воздуха на 9-10 градусов превысит климатическую норму. Ветер юго-западного направления 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха около 80%. Атмосферное давление в середине дня составит 740 мм рт. ст., что ниже нормального декабрьского давления.



При таких погодных условиях неважно будут чувствовать себя метеозависимые люди с патологиями сердца и сосудов, в первую очередь это касается гипотоников и лиц с вегето-сосудистой дистонией, а также людей, перенесших сосудистые катастрофы. Из-за осадков и высокой влажности воздуха обострением хронических заболеваний могут отреагировать лица с больными суставами и страдающие различными бронхо-легочными недугами.



27 декабря геомагнитный фон прогнозируется неустойчивым от спокойного до слабо возмущенного и может усилить негативное влияние погодных факторов на самочувствие метеозависимых людей. / meteonovosti.ru /



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