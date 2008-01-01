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Новости погоды

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Высокая температура в странах Азии

ИА "Метеоновости" / 13:37 Вторник, 26 декабря

  Рекордно высокой температурой отметился прошедший день, 25 декабря в азиатских регионах бывшего СССР. На востоке Казахстана в г. Балхаш было 4,6 градусов, предыдущий максимум 4,1 градуса отмечался в 1987 году. В Чимкенте было +18 градусов, прежде самая высокая температура 17,0 градуса наблюдалась в 2005 году. В Тамдыбулаке воздух прогрелся до 17,1 градуса, 15,7 было в 1947 году. В Термезе термометр показал 21,6 градуса, на градус ниже был прежний рекорд в 2006 году. Еще теплее, 25,4 градуса было в Серхетабаде, в 1947 году на 0,3 прохладнее.

Такая высокая температура вряд ли продержится в азиатских регионах. Так, например, на юго-востоке Казахстана ближайшие сутки ознаменуются прохождением атмосферного фронта со снегопадом, метелями и ветром с порывами до 28 м/с, температура днем понизится до -5 градусов, местами до 10 градусов мороза. / meteonovosti.ru /
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