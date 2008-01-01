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Новости погоды

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Очень холодно на Кольском полуострове

ИА "Метеоновости" / 13:16 Вторник, 26 декабря

  С воскресенья, 24 декабря, на Кольском полуострове похолодало. Температура в течение суток в Мурманске держится около минус 20 градусов. Средняя суточная температура почти на 10 градусов ниже климатической нормы. В центральных районах Мурманской области температура понижается до -31 градуса. Наблюдается изморозь, ее толщина местами доходит до 30-50 мм. Холод продержится на полуострове еще сутки-двое. Ведь циклоны, которые следуют через Балтику вглубь России, будут обходить крайний северо-запад. С 27 по 29 декабря в течение суток температура будет держаться в пределах -17,-22 градусов мороза, в центральной части еще холоднее, -25,-32 градуса. Только 29 декабря днем морозы резко ослабеют до -5,-10 градусов, при прояснениях до -15 градусов. / meteonovosti.ru /
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