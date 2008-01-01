Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
26 декабря 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:42 Вторник, 26 декабря

  В 12 часов в Москве облачная погода, осадки, преимущественно в виде слабого снега. Температура воздуха в административных округах: Центральном +0,2..+0,9 градуса, Северном -0,9..+0,4 градуса, Северо-восточном -1,3..+0,2 градуса, Восточном -1,3..0 градусов, Юго-восточном -1,6..+0,3 градуса, Южном -0,7..+1,2 градуса, Юго-западном -0,6..+0,5 градуса, Западном -0,7..+0,9 градуса, Северо-западном -1,0..0 градусов.

В Зеленограде слабый снег, температура воздуха -0,3 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -0,7..+0, 8 градуса. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+3
Ср.
27 дек.
+1
Чт.
28 дек.
+2
Пт.
29 дек.
+3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+53
Лос Алькаррисос		 -55
Юрты

некомфортное место: Тикси
комфортное место: Балешвар

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100