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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:42 Вторник, 26 декабря



В 12 часов в Москве облачная погода, осадки, преимущественно в виде слабого снега. Температура воздуха в административных округах: Центральном +0,2..+0,9 градуса, Северном -0,9..+0,4 градуса, Северо-восточном -1,3..+0,2 градуса, Восточном -1,3..0 градусов, Юго-восточном -1,6..+0,3 градуса, Южном -0,7..+1,2 градуса, Юго-западном -0,6..+0,5 градуса, Западном -0,7..+0,9 градуса, Северо-западном -1,0..0 градусов.



В Зеленограде слабый снег, температура воздуха -0,3 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -0,7..+0, 8 градуса. / meteonovosti.ru /



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