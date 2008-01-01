Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:42 Вторник, 26 декабря
В 12 часов в Москве облачная погода, осадки, преимущественно в виде слабого снега. Температура воздуха в административных округах: Центральном +0,2..+0,9 градуса, Северном -0,9..+0,4 градуса, Северо-восточном -1,3..+0,2 градуса, Восточном -1,3..0 градусов, Юго-восточном -1,6..+0,3 градуса, Южном -0,7..+1,2 градуса, Юго-западном -0,6..+0,5 градуса, Западном -0,7..+0,9 градуса, Северо-западном -1,0..0 градусов.
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В Зеленограде слабый снег, температура воздуха -0,3 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -0,7..+0, 8 градуса. / meteonovosti.ru /