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Новости погоды

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После сильных дождей на юге России потепление

ИА "Метеоновости" / 12:29 Вторник, 26 декабря

  На юге России, как и в Средней полосе, прослеживается влияние атмосферных фронтов атлантических циклонов. В начале предновогодней недели в Краснодарском крае прошли сильные дожди. В Сочи за вчерашний день и прошедшую ночь, 25-26 декабря, выпало 91 мм осадков в виде дождя. А за сутки 25 декабря количество осадков составило 85 мм - это рекордное количество. Предыдущее значение рекорда 83,3 мм было зафиксировано в 1983 году. На Красной поляне тоже лил дождь, выпало до 55 мм, в Адлере к декабрьским осадкам прибавилось еще изрядное количество, 74 мм. В Армавире ветер усиливался до 21 м/с.

В Астраханской области отмечалось налипание мокрого снега (диаметр отложений до 21 мм). В Ставропольском крае, в г. Светлоград выпало до 19 мм осадков в виде дождя, ветер в Ставрополе усиливался до 30 м/с.

На юге России погоду ближайших суток будут определять уходящие атмосферные фронты. В большинстве районов установится погода без осадков. Лишь в Нижнем Поволжье, в Волгоградской области и на севере Краснодарского края ожидаются моросящие дожди. Потеплеет. Преобладающая температура днем 5..10 градусов, в Краснодарском крае до +16, в Сочи до +18 градусов. / meteonovosti.ru /
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