Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
26 декабря 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Самая холодная ночь декабря в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:06 Вторник, 26 декабря

  Вслед за циклоном, 25 декабря в московский регион распространился холодный воздух с севера. Шел снег и подмораживало. В ночь на 26 декабря температура понизилась до -7 градусов. Это самая низкая температура с начала календарной зимы. Даже в ноябре было несколько ночей с таким умеренным морозцем. Так, 3 ноября температура понизилась в столице до -7,1 градуса. 26 ноября было -7,6 градуса, 29 ноября -7,2. Что касается декабря, то нынешняя ночь до конца года так и останется самой холодной в текущем декабре. Ведь на предновогодней неделе минимальная температура прогнозируется не ниже минус 3 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+3
Ср.
27 дек.
+1
Чт.
28 дек.
+2
Пт.
29 дек.
+3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+53
Лос Алькаррисос		 -55
Юрты

некомфортное место: Тикси
комфортное место: Балешвар

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100