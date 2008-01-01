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Новости погоды
Самая холодная ночь декабря в Москве
ИА "Метеоновости" / 12:06 Вторник, 26 декабря
Вслед за циклоном, 25 декабря в московский регион распространился холодный воздух с севера. Шел снег и подмораживало. В ночь на 26 декабря температура понизилась до -7 градусов. Это самая низкая температура с начала календарной зимы. Даже в ноябре было несколько ночей с таким умеренным морозцем. Так, 3 ноября температура понизилась в столице до -7,1 градуса. 26 ноября было -7,6 градуса, 29 ноября -7,2. Что касается декабря, то нынешняя ночь до конца года так и останется самой холодной в текущем декабре. Ведь на предновогодней неделе минимальная температура прогнозируется не ниже минус 3 градусов. / meteonovosti.ru /
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