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Новости погоды

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В предновогодние дни в Москве рекордно тепло

ИА "Метеоновости" / 11:57 Вторник, 26 декабря

  Декабрь в этом году выдался уникальным. В нем не было ни одного дня, когда температура воздуха в среднем за сутки была ниже климатической нормы.

Не будет исключением и последняя неделя уходящего года. 26 декабря под влиянием теплого атмосферного фронта температура повысится до +2 градусов. Абсолютный максимум в Москве 3,6 градуса, и была такая температура в 2011 и 2015 годах. Средняя же суточная температура, несмотря на морозную ночь, получится градусов на 5 выше климатической нормы.

С 27 по 31 декабря погода в Москве и области ожидается совсем не морозная. Температура в течение суток под влиянием атмосферных фронтов западных циклонов будет колебаться около 0 градусов. В дневные часы максимальная температура может достигать +2 градусов, а 29 декабря +3..+4 градусов.

Самый же теплый день 29 декабря с температурой 3,6 градуса наблюдался в 1975 и 1998 годах. Так, что декабрь может преподнести сюрприз в канун Нового года в виде рекордно высокой температуры. Но расстраиваться особенно не стоит, перед новогодней ночью должно подморозить! / meteonovosti.ru /
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