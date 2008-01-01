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Девятый вал у берегов Камчатки



ИА "Метеоновости" / 11:30 Вторник, 26 декабря



Морскую бурю разыграл циклон, подошедший с юга к берегам Камчатки. В начале предновогодней недели в районе Озерной ветер был ураганной силы, до 49 м/с. Наблюдалась сильная метель. На мысе Лопатка. Одно из самых ветреных мест полуострова, ветер достигал 38 м/с и тоже была метель. Вечером 25 и 26 декабря на открытой части Охотского моря при таком ветре высота волн достигала 6-9 м, "девятый вал" - распространенный художественный образ для такого шторма.



Сегодня, 26 декабря и завтра, 27 декабря циклон просуществует над Охотским морем, прежде чем ненастье уйдет на восток от Камчатки на акваторию Тихого океана.



А 26 декабря на юге Камчатки еще ожидается сильный снег, ветер 27-32 м/с, в Усть-Камчатском районе 25-30 м/с, на крайнем юге 45-50 м/с, сильная метель, потепление на юге до +2..-3, на севере останется морозная погода, -10..-15.



Снежный буран сегодня и на Курилах, на юге ураганный ветер 33-38 м/с. На Сахалине сильные снегопады, порывы ветра до 22-27 м/с, на побережье ветер до 33-38 м/с и пурга. На севере и в центре Хабаровского края снега тоже заметно прибавится, ветер по долинам рек и на побережье 17-22 м/с, на побережье центральных районов 25-30 м/с. В Приморье порывы ветра до 18-23 м/с, у мысов штормовой ветер до 30 м/с.



В ближайшие сутки, 27 декабря в Камчатском крае на юге ветер уже не ураганный, 17-22 м/с, снег и метель, температура существенно не изменится.



Можно сказать, что у берегов Камчатки разыгрался "девятый вал" / meteonovosti.ru /



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