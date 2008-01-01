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Новости погоды

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В Москве и области снега прибавляется

ИА "Метеоновости" / 10:55 Вторник, 26 декабря

  Атлантический циклон подсыпал снега в Московском регионе. Утром 26 декабря высота снежного покрова на опорной метеостанции столицы, ВДНХ была 12 см. Столько же было снега на северо-западе и юго-западе города, в районе Тушино и МГУ. До 14 см снега было на востоке Москвы, в районе Измайлово и на западе, в районе Кунцево. Но и такие, так называемые "сугробы", на конец декабря считаются невысокими. Средняя высота снежного покрова для 26 декабря составляет 17 см. В оставшиеся дни до Нового года ожидается оттепель, и снежный покров будет оседать и таять. / meteonovosti.ru /
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