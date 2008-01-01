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Из погодной летописи Европейской территории России



ИА "Метеоновости" / 10:39 Вторник, 26 декабря



В Москве 26 декабря максимальная температура била рекорды в 2011 и 2015 годах. Минимально низкой была температура в позапрошлом веке, в 1888 году: -36,7 градуса. Самое большое количество осадков, 10 мм выпало в 2010 году.



Текущая погода в центре России напоминает условия погоды в 2009 году. На большей части центральной России было тепло и сыро. Восемь лет назад в Москве повторен абсолютный максимум дня, после 16 ч было 3,4 гр. (прежний максимум 3,4 гр. был в 1980 году), побитый позже, в 2011 и 2015 годах. Абсолютные максимумы температуры воздуха были перекрыты в 8-ми российских городах, а также у наших ближайших соседей. Днем 26 декабря температура воздуха повышалась в Твери до +2.6, в Нижнем Новгороде - до +2, во Владимире - до +3, в Туле - до +4, в Орле - до +3.7, в Тамбове - до +2.7, в Пензе - до +2.6, в Бресте - до +7.6, во Львове - до +8.3, в Краснодаре - до +13.7 градусов.



На западе Северо-Западного и на юге Центрального федеральных округов прошли осадки (снег, переходящий в дождь), местами сильные осадки (11-36 мм). В Ростовской области и на ЧП преимущественно дожди, местами сильные (до 24 мм), в Краснодарском крае (Славянск-на-Кубани) ветер до 25 м/с. / meteonovosti.ru /



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