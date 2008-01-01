

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:24 Вторник, 26 декабря



Предстоящим днём столичный регион будет находиться под влиянием атмосферных фронтов с запада. Ожидается облачная погода. Временами пройдут осадки (снег, дождь). Максимальная температура воздуха в Москве 0..2, по области -3..+2 градуса. Ветер западный, юго-западный 5-10, местами порывы до 12-15 м/с. Условия для гололедицы, сосулек. Атмосферное давление будет падать и в середине дня составит 737 мм ртутного столба, что все еще ниже нормы. Относительная влажность воздуха сохранится высокой, около 80%.



В Москве и в области атмосферное давление останется значительно ниже привычных значений. Температура воздуха ожидается на 4-5 градусов выше климатической нормы. При таких погодных условиях неважно будут чувствовать себя метеозависимые люди с патологиями сердца и сосудов, в первую очередь это касается гипотоников и лиц с вегето-сосудистой дистонией, а также людей, перенесших сосудистые катастрофы. Из-за осадков и высокой влажности воздуха обострением хронических заболеваний могут отреагировать лица с больными суставами и страдающие различными бронхо-легочными недугами.



26 декабря геомагнитный фон прогнозируется преимущественно спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



