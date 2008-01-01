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О погоде в Москве вечером



ИА "Метеоновости" / 15:48 Понедельник, 25 декабря



Погоду в Москве и области будет определять тыловая часть циклона. При облачности с прояснениями местами сохранится слабые снег. Температура воздуха в Москве -4..-6, по области до 7 мороза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. / meteonovosti.ru /



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