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Новости погоды
О погоде в Москве вечером
ИА "Метеоновости" / 15:48 Понедельник, 25 декабря
Погоду в Москве и области будет определять тыловая часть циклона. При облачности с прояснениями местами сохранится слабые снег. Температура воздуха в Москве -4..-6, по области до 7 мороза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. / meteonovosti.ru /
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