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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:33 Понедельник, 25 декабря



В 15 часов в Москве облачная погода, местами слабый снег, порывы ветра до 12м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном -2,6..-3,4 градуса, Северном -3,0..3,7 градуса, Северо-восточном -2,9..-3,8 градуса, Восточном -2,9..-3,4 градуса, Юго-восточном -2,6..-3,1 градуса, Южном -2,4..-3,5 градуса, Юго-западном -3,2..-4,2 градуса, Западном -3,2..-4,4 градуса, Северо-западном 3,2..-3,7 градуса.



В Зеленограде слабый снег, температура воздуха -3,9..-4,8 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -3,0..-3,5 градуса, местами порывы ветра до 15 м/с. / meteonovosti.ru /



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