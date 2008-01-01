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Тепло в Западной Европе



ИА "Метеоновости" / 13:49 Понедельник, 25 декабря



Антициклон над Средиземным морем защищает южную половину Европы от осадков. Лишь от северных границ Франции, на севере Германии и в Польше слабые осадки по окраине североатлантического циклона. Этот же антициклон поддерживает и аномально теплую погоду. Отклонение от нормы до +4..+8 градусов. На юго-западе Швеции были побиты рекорды тепла, здесь воздух в середине дня прогрелся до +10 градусов. В Эдинбурге (Великобритания) максимальная температура в воскресенье составила 12,6 градусов. / meteonovosti.ru /



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