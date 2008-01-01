

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:42 Понедельник, 25 декабря



В 12 часов в Москве облачная погода, снег, местами порывы ветра 12м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном -2,4..-2,9 градуса, Северном -2,4..-3,5 градуса, Северо-восточном -2,8..-3,6 градуса, Восточном -2,6..-3,0 градуса, Юго-восточном -2,1..-3,0 градуса, Южном -2,2..-2,8 градуса, Юго-западном -2,3..-2,9 градуса, Западном -2,0..-3,6 градуса, Северо-западном -2,4..-3,2 градуса.



В Зеленограде слабый снег, температура воздуха -3,5..-4,1 градуса, на территории Новой Москвы снег, температура воздуха -2,3..-3,3 градуса, местами порывы ветра до 15 м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



