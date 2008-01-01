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Текущий декабрь в Москве войдет в 10 самых теплых



ИА "Метеоновости" / 12:07 Понедельник, 25 декабря







Морозной будет лишь ночь на вторник, в Москве -5..-7 градусов. А днем, стараниями юго-западных потоков, температура повысится до +2 градусов.



В последующие дни погоду в столичном регионе будет определять теплый сектор обширного многоцентрового циклона. Время от времени станут приниматься небольшие осадки, ночью температура около 0 градусов, днем до +2..+3. Всю неделю аномалия средней суточной температуры в Москве и области будет колебаться в пределах +7..+8 градусов.



По предварительным расчетам средняя температура декабря 2017 года в Москве и области ожидается выше нормы на 5-6 градусов.



Таким образом, этот декабрь войдет в 10 самых теплых за последние почти 140 лет. Самый теплый декабрь случился в 2006 году, когда положительная аномалия температуры воздуха составила 7,3 градуса. / meteonovosti.ru /



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