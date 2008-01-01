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Новости погоды

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Рекордные осадки на фронтах высотного циклона

ИА "Метеоновости" / 11:50 Понедельник, 25 декабря

  В воскресенье западные области России и часть Белоруссии оказались в зоне активных фронтов глубокого холодного циклона.

В Витебской области ночью прошли осадки в виде снега, который сменился дождем с мокрым снегом. За сутки на город выпало 13,9 мм осадков, что стало новым суточным рекордом осадков. Прежний составлял 14,0 мм и принадлежал 1995 году.

Рекордное количество осадков выпало и в Смоленске 13,9 мм. Прежний рекорд принадлежал 1960 году и составлял 12,3 мм.

И Витебская область и соседняя Смоленская укрыты почти 20 см слоем снега. / meteonovosti.ru /
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