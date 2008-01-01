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Новости погоды

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В середине недели на Урале потепление

ИА "Метеоновости" / 11:18 Понедельник, 25 декабря

  Декабрь в уральском регионе выдался довольно теплым, средняя температура оказалась выше нормы почти на 3 градуса. Крепкие морозы с температурой ниже нормы на 6-7 градусов были 12 и 13 декабря, и лишь один раз столбики термометров, отмечающих минимальные значения температуры, опустились до отметки в -20,2 градусов. В последние дни здесь умеренные морозы, с температурой по ночам до -10..-12 градусов и днем от -6 до -10. В ближайшие два дня, вторник и среду, станет холоднее, из-за влияние тыловой части циклона. Циклон малоактивный, с ним пройдет небольшой снег, дневная температура на западе региона -7..-12, на востоке -10..15 градусов. В четверг ветер сменится с северного на западный и юго-западный, температура повысится до 0..-5 градусов. / meteonovosti.ru /
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