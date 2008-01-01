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Новости погоды

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Оймякон впереди всей России по морозам

ИА "Метеоновости" / 10:42 Понедельник, 25 декабря

  Самая низкая температура воскресным днем по России, 24 декабря, отмечалась в Оймяконе: -54,5 градуса. Этой части Якутии свойственны сильные морозы, и рекорды декабря за все годы наблюдений укладываются в промежуток от -57,4 градуса до -62,8 градуса. Мороз прошедшего дня не стал рекордным, так для даты 24 декабря рекорд -60,3 градуса, случившийся в 1977 году. Абсолютный рекорд декабря достался 1984 году и пришелся на 15 число. Но даже в этот суровый край заглядывает относительное тепло с южными циклонами. Так в 1996 году в течение трех дней, 25, 26 и 27 числа, температура в Оймяконе была рекордно высокой: в промежутке от -23,3 до -27,6 градусов. Наступающей ночью в районе Оймякона ожидается от -49 до -54 градусов с морозным туманом. / meteonovosti.ru /
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