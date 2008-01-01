Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
25 декабря 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Самое низкое давление декабря

ИА "Метеоновости" / 10:30 Понедельник, 25 декабря

  24 декабря столичный регион оказался вблизи центра глубокого циклона. К 14 часам атмосферное давление на станции ВДНХ понизилось до 721,3 мм рт ст (961,4 гПа). Это самое низкое атмосферное давление, которое наблюдалось в Москве в декабре, в 21 веке!

До этого дня рекордом столетия было давление 722,3 мм рт ст(963гПа) которое наблюдалось 31 декабря 2001 года, 31 декабря 2002 года и 30 декабря 2009 года. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
-3
Вт.
26 дек.
+4
Ср.
27 дек.
+1
Чт.
28 дек.
+2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Окаукуеджо		 -53
Сусуман

некомфортное место: Тикси
комфортное место: Далтонгандж

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100