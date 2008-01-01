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Новости погоды
Самое низкое давление декабря
ИА "Метеоновости" / 10:30 Понедельник, 25 декабря
24 декабря столичный регион оказался вблизи центра глубокого циклона. К 14 часам атмосферное давление на станции ВДНХ понизилось до 721,3 мм рт ст (961,4 гПа). Это самое низкое атмосферное давление, которое наблюдалось в Москве в декабре, в 21 веке!
До этого дня рекордом столетия было давление 722,3 мм рт ст(963гПа) которое наблюдалось 31 декабря 2001 года, 31 декабря 2002 года и 30 декабря 2009 года. / meteonovosti.ru /
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