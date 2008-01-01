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На Камчатке ветер усилится до 50 м/с



ИА "Метеоновости" / 10:18 Понедельник, 25 декабря



Ураган надвигается на Камчатку, уже через сутки ветер на юге Елизовского и Усть-Большерецкого районов может усилиться до 45-50 м/с. В Петропавловске Камчатском до 27-32 м/с.



А на Курильских островах задувает уже со скоростью до 20-25 м/с, и на юге Сахалина до 21-26 м/с. До 25 м/с усиление ветра на побережье Приморского края. Устроит такое продувание приморских районов активный циклон. Воскресным днем он был мало примечательным циклоном с давлением в центре 1012 гПа, утром в понедельник 990 гПа, а далее будет стремительное падение давления в центре: до 955 гПа, или до 716 мм рт. ст. Такие значения атмосферного давления свойственны тропическим циклонам, а ведь наш циклон имеет вполне "земное" происхождение, зародился над полуостровом Корея, выйдя на акваторию Японского моря стал углубляться. Причиной активизации циклона стала большая разность температуры воздуха между зоной его возникновения и зоной миграции.



Наступающей ночью снегопады будут не только юге Камчатского полуострова, но и на Курилах, Сахалине со скоростью ветра до 33-38 м/с.



И далее усиление ветра ожидается до 45-50 м/с на южном побережье полуострова, где ослабление урагана ожидается в среду, но ветер по-прежнему штормовой, до 25-30 м/с. Эпицентр непогоды в среду достанется северному побережью Сахалина. / meteonovosti.ru /



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