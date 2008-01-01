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На севере Сибири слабо морозная погода с метелью



ИА "Метеоновости" / 09:35 Понедельник, 25 декабря



Атмосферный фронт с запада в системе атлантических циклонов поднимает метель в автономных округах Западной Сибири. В начале заключительной недели года в этих районах влияние западных циклонов ослабит арктический антициклон. На Ямале местами пройдет небольшой снег и похолодает до -13..-18 градусов. В Ханты-Мансийском округе при похолодании изморозь, местами температура понизится до -15..-20.



А вот на Таймырский полуостров окажет влияние циклона с востока.



На севере Таймыра разыграется метель, местами порывы ветра до 15-20 м/с. На юге Таймырского полуострова ветер будет местами с порывами 23-28 м/с, температура в течение суток -13..-18, местами -22..-27. Ветрено, но без метели в Туруханском районе, морозы для этого времени года на 6-8 градусов слабее, чем должно быть по местному климату. / meteonovosti.ru /



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